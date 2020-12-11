За сутки в Омской области за сутки коронавирусом 244 человек

Коронавирус продолжает активно распространяться по районам области. Фото: Иван МАКЕЕВ

Свежие данные по коронавирусу опубликовал региональный минздрав. В Омской области выявлено уже 25 245 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии. За прошедшие сутки в регионе прибавилось 244 зараженных.

Справиться с коронавирусом смогли 149 пациентов. За все время пандемии омсикие медики выписали по выздоравлению 16 412 человек.

К сожалению, список скончавшихся от COVID-19 пополнился 8 фамилиями. Всего в начала пандемии в регионе от новой инфекции скончался 721 человек.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 167, Омский район – 18, Тарский район – 9, Калачинский район – 8, Любинский район – 5, Оконешниковский, Полтавский районы – 4, Крутинский, Марьяновский, Нижнеомский, Таврический районы – 3, Кормиловский, Нововаршавский, Русско-Полянский, Саргатский районы – 2, Азовский, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Колосовский, Москаленский, Седельниковский, Усть-Ишимский, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

Амбулаторное лечение в Омской области продолжают 6 406 человек.