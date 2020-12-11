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Стало известно, сколько будет получать бывшая сторож на посту главы Новоомского поселения

Доходы женщины могут существенно возрасти
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Можно предположить, что сторож будет получать столько же, сколько и предыдущий глава поселения.

Можно предположить, что сторож будет получать столько же, сколько и предыдущий глава поселения.

Накануне в Новоомском поселении выбирали нового главу. Неожиданно для всех победительницей стала сторож местной школы Надежда Чекмарева.

По данным декорации о доходах за прошлый год предыдущий глава поселения заработал 970 тысяч. Значит средний доход в месяц составлял примерно 81 тысячу рублей. Можно предположить, что такую же зарплату будет получать и новая глава. Видимо, доходы сторожа заметно возрастут, если женщина решится занять предложенный пост.

Пока Надежда не вступила в должность официально и комментариев о своих планах не дает. На многочисленные вопросы омичей в соцсетях, намерена ли она работать главой поселения, Надежда также не отвечает.