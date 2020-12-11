Омич обманул соседку, но не выдержал чувства вины и сдался полиции

Пенсионерка лишилась накоплений, обменяв их на купюры из банка приколов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омской области 42-летний житель села Лузино сам сдался полиции. Он рассказал, что обманул местную пенсионерку, которой приносил за деньги продукты.

Полицейские выяснили, что страдавшей стала 72-летняя местная жительница. Она согласилась разменять крупные купюры знакомому мужчине, но не заметила, что ей отдавали билеты банка приколов. На это обратила внимание родственница женщины. Тогда пенсионерка и вспомнила, что меняла деньги сельчанину. Когда женщины обратились к нему с претензией, мужчина пообещал вернуть долг, но понял, что не сможет вовремя заработать нужную сумму. Тогда он и пришел в полицию.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на сельчанина завели уголовное дело за мошенничество.