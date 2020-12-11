На почте поймали омича с 5 килограммами наркотиков

Сейчас полиция ищет его подельников. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На выходе с почты в Кировском районе полиция задержала 29-летнего омича с тяжелой посылкой. Там оказалось 5 килограмм сильных наркотиков.

В пресс-службе полиции уточнили, что омич получил крупную партию вещества "прегабалин", которое в медицинских целях используется для лечения эпилепсии, но может применяться и как наркотик. При осмотре машины задержанного было найдено еще 5 граммов марихуаны в свертках. В квартире наркодиллера, которую он снимал на улице Дмитриева, оперативники нашли еще около 2 килограммов марихуаны и приборы для подготовки закладок. Уже имевшиеся и только что полученные наркотики омич планировал сбывать через тайники-закладки, которые он обустраивал в подъездах домов.

На омича завели сразу шесть уголовных дел, ему выдали подписку о не выезде. Расследование продолжается, сейчас устанавливают отправителя посылки.