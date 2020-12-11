В Омске две недели будет работать передвижная усадьба Деда Мороза

Новогодний музыкальный репертуар подобрали специально для мобильной усадьбы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Еще одно развлечение для омичей условиях запрета на массовые мероприятия придумали в омской мэрии. В предновогодние дни на улицах города появится мобильная усадьба Деда Мороза. Изначально планировалось, что артисты будут принимать участие в городских и окружных елках, перемещаясь на ярком автомобиле, но теперь из-за ограничений это невозможно. Вместо этого мобильная усадьба будет создавать праздничное настроение у горожан новогодними песнями.

- В связи с эпидемиологической обстановкой нам пришлось отказаться от массовых мероприятий, но мы приготовили для горожан новый проект — мобильную Усадьбу Деда Мороза. Отмечу, что новогодний автобус совсем не похож на ДедМоробус, который курсировал перед праздниками в прошлом году. Это будет новый автотранспорт, выполненный в оригинальном стиле. Внешний вид и интерьер транспортного средства дизайнеры разработали специально к омским новогодним праздникам, они не имеют аналогов в других городах. Музыкальный репертуар мобильной Усадьбы Деда Мороза будет включать несколько десятков популярных новогодних песен, - рассказал исполняющий обязанности директора департамента культуры мэрии Омска Олег Федоренко.

Свою работу мобильная усадьба начнет 26 декабря, а закончит 10 января. Встретить арт-объект можно будет на парковках и остановках с 12:00 до 18:00.