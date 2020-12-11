На видео попал омич, катавшийся на капоте машины

Скриншот видео. («Инцидент Омск»)

Удивленные жители Амурского поселка накануне ночью стали свидетелями странной картины. По дороге ездила легковушка, к капоту которой прицепился человек.

Комментаторы шутят, что пассажиру просто не хватило места в салоне. Другие даже предполагают, что это может быть владелец автомобиля, который пытается остановить угонщиков.

Все происходящее попало на видео. Так что полицейским будет несложно вычислить нарушителей. За такую опасную езду водителю совершенно точно грозит наказание.