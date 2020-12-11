«Сказал, что просто гулял»: В Омске завершены поиски 13-летнего кадета

Сейчас юный любитель прогулок находится у старшей сестры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске благополучно завершились поиски 13-летнего учащегося кадетского корпуса. Напомним, тревогу забила бабушка подростка. По ее словам, он исчез 8 декабря после того, как вышел из дома друга на улице 50 лет Профсоюзов.

На протяжении двух суток его искали как полицейские, так и волонтеры. И вот накануне мальчика обнаружили.

– Сейчас он находится у старшей сестры, которая встретила его у остановки «Садко» вчера примерно в 23.00. Пояснил, что гулял. В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, – рассказали в пресс-службе областного УМВД. – С подростком и его законным представителем проводится профилактическая работа, решается вопрос о постановке несовершеннолетнего на учет в органы внутренних дел.