Омичи пожаловались на приписки в детской поликлинике. Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители маленьких пациентов Детской городской поликлиники № 7 пожаловались на очень странную ситуацию, которая творится с медицинскими картами.

– Просто накипело! Как бороться с приписками, левыми явками и выдуманными результатами анализов со стороны врачей, в частности ДГП-7, – рассказывает анонимный автор паблика «Омск Live». – Амбулаторные карты (оригинал) на руки не дают, утверждая, что карта – это собственность поликлиники! В запрашиваемых копиях отличия от того, что есть в оригинале. Правоохранительные органы дают отписку, что никаких правонарушений нет.

Другие подписчики подтверждают, что также сталкивались с вымышленными медуслугами. По утверждению одной из родительниц, ей просто позвонила медсестра поликлиники и спросила, как дела. А в карте ребенка женщина потом с удивлением обнаружила, что он был осмотрен специалистом.

Комментаторы не исключают, что часто сотрудникам поликлиник приходится идти на такие формальные приписки из-за превратностей страховой системы, по которой в итоге начисляется зарплата медикам.

– В соответствии с законодательством амбулаторные карты должны храниться в поликлинике, учреждение несет ответственность за хранение документа, – ответили в комментарии под постом представители пресс-службы областного минздрава. – По вашему запросу была сделана копия амбулаторной карты. Вы вправе обратиться в поликлинику для сверки содержания копии с оригиналом, карта будет вам предоставлена доя ознакомления. В случае возникновения любых недоразумений и дополнительных вопросов вы можете обратиться к главному врачу. Телефон приемной: 56-15-63.