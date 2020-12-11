Для омичей заработает горячая линия по вопросам подачи деклараций для предстоящей кадастровой оценки

Для омичей будет работать прямая линия по вопросам кадастра. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омичей проконсультируют по вопросам подачи деклараций для предстоящей кадастровой оценки объектов капитального строительства. Сама оценка будет проходить в 2021 году, но у жителей уже сейчас накопились вопросы. Об этом сообщают в министерстве имущественных отношений.

Всего в следующем году планируется оценить порядка 1 млн 200 тыс. объектов недвижимости, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости. Это здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, жилые и нежилые помещения, машино-места. Результаты определения кадастровой стоимости будут применяться для последующего их налогообложения.

В регионе государственная кадастровая оценка (ГКО) проводится по новым правилам, которые направлены на получение более объективных результатов. В 2020 году завершается подготовительный этап проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости. Важным нововведением является право собственников объектов недвижимости подать декларации с уточняющими сведениями о своем имуществе, что поможет избежать в дальнейшем споров об определении кадастровой стоимости. Также могут быть направлены отчеты о рыночной стоимости.

Омичей проконсультируют по вопросам подачи деклараций для предстоящей кадастровой оценки объектов капитального строительства Фото: Иван ВИСЛОВ

По вопросам подачи деклараций для правообладателей объектов недвижимости бюджетным учреждением «Омский центр кадастровой оценки и технической документации» открыт телефон «горячей линии». Получить консультацию специалистов учреждения можно по телефону: 8-(3812) 43-08-33.

Декларации в период режима повышенной готовности могут быть направлены дистанционно в БУ «Омский центр КО и ТД» в электронном виде на электронную почту учреждения: kd_ocenka@list.ru, или почтовым отправлением (для физических лиц) на адрес учреждения: 644024, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 8.

При этом декларация может быть подана на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя или его представителя.

Ознакомиться с порядком подачи деклараций и образцами их заполнения, скачать форму декларации о характеристиках объекта недвижимости возможно на официальном сайте Омского центра кадастровой оценки и технической документации в разделе «Услуги – кадастровая оценка».

Порядок рассмотрения и форма декларации о характеристиках объекта недвижимости утверждены приказом Минэкономразвития России от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».

Срок рассмотрения декларации составляет 50 рабочих дней со дня её представления.