Нарушителя оштрафовали

На земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 0,0075 га, расположенного возле Красноярского сельского поселения Омского района в июле этого года специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области обнаружили признаки проведения земельных работ, из-за которых на участке образовалась траншея. Было проведено административное расследование - специалисты Управления запросили информацию о разрешении на проведение земельных работ. Однако в установленный законом срок (3 дня) ответа на запрос в ведомство не поступило. Дело перешло в суд и мировой судья судебного участка № 23 в Омском судебном районе Омской области признал виновным гражданина Стопника С.П. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ: умышленное не выполнение требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении. В итоге нарушителю назначен штраф в размере 1 000 рублей.