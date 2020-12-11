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Пройдут публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Управления Россельхознадзора по Омской области

Они коснутся итогов работы за истекший период 2020 года.
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24 декабря 2020 года Управление Россельхознадзора по Омской области проведет публичные обсуждения результатов правоприменительной практики и руководств по соблюдению обязательных требований по итогам работы за истекший период 2020 года с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и иными заинтересованными организациями в формате видео-конференц-связи (ВКС).

Председатель публичных обсуждений: Руководитель Управления Россельхознадзора по Омской области Подкорытов Олег Николаевич.

Получить подробную информацию, ознакомиться с текстами докладов можно на сайте Управления в разделе «Публичные обсуждения».

Вопросы (обращения) по докладам, а также замечания и комментарии можно направлять в раздел «Вопрос-ответ» или на электронную почту rsn.pr.omsk@mail.ru.

Ссылка на информационный ресурс для подключения в режиме ВКС:

https://us04web.zoom.us/j/74768574902?pwd=cWJSVGxLc3o5UG9wejAvRXo5djlGUT09

ID: 747 6857 4902

Пароль: XpnVZ7

24 декабря 2020 10:00 (Время Омское)

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