В самолете, направлявшемся из Омска в Москву, умер пассажир

Инцидент произошел в аэропорту Кольцово. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП случилось накануне на борту самолета, направлявшемся из Омска в Москву. Одному из-за пассажиров стало плохо уже в воздухе. Экипаж решил приземлиться в екатеринбургском аэропорту Кольцово. К сожалению, приехавшей на летное поле бригаде скорой спасти пациента не удалось.

– Рейс S7-2564 Омск – Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. По прилете в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира, – сообщают со ссылкой на источник в аэропорту «РИА-Новости».

По информации пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, скончался пассажир 1959 года рождения. Всего в самолете авиакомпании «Сибирь» находились 159 пассажиров, в том числе 34 ребенка.