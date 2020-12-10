Александр Бурков обсудил с главой «Уралвагонзавода» работу «Омсктрансмаша» в следующем году

Выпуск новой продукции не только поднимет прибыль предприятия, но и создаст новые рабочие места. Фото: Артем КИЛЬКИН

На рабочей встрече губернатора Омской области и главы совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» Александр Потапов обсудили перспективы развития Омского завода транспортного машиностроения.

Александр Потапов заметил, что в грядущем году Омсктрансмаш будет заниматься по сути производством нового танка Т-80. Специалисты завода выполнят глубокую модернизацию модели, а в войска изделия будут поступать как полностью новые машины. Но главной темой для обсуждения на встрече стало внедрение в производство продукции гражданского назначения. Это позволит дополнительно задействовать производственные мощности завода и создать дополнительные рабочие места. Губернатор Омской области и глава концерна "Уралвагонзавод" пришли к соглашению о налаживании в Омске выпуска новых рефрижераторных контейнеров.

- Омск будет идеологией и стратегией нашего концерна, будет отвечать за отечественное производство рефрижераторных контейнеров, которые должны прийти на смену иностранным производителям и фактически закрыть существующие потребности. Мы подписали ряд соглашений, и Омская область будет одним из лидеров по развитию этого направления, - сообщил Александр Потапов.

Модель контейнера, которую хотят запустить в производство, разработана омским предприятием и предназначена для перевозки на железнодорожных вагонах-платформах, судах-контейнеровозах и грузовых автомобилях. Рефрижератор соответствует всем мировым стандартам. В этих контейнерах возможно перевозить различные грузы в обычном, охлажденном, замороженном и быстрозамороженном состояниях. Сейчас проводится сертификация изделия и прорабатываются возможности его серийного производства.

Также омские конструкторы готовы запустить на базе рефрижератора контейнер для перевозки зерна, дополнительно оборудованный погрузочными и разгрузочными люками, что позволит активнее развивать программу "Зерно Сибири".

Ожидается, что на омском заводе смогут производить до 200 новых контейнеров в год. По предварительным подсчетам это принесет прибыль в 1 миллиард рублей и поможет создать 100 новых рабочих мест.

Александр Бурков считает, что потребность в продукции "Омсктрансмаша" есть.

- Потребность в таких контейнерах есть. Мы будем увеличивать экспорт зерна. И не только мы, но и все сибирские регионы - Алтай, Новосибирская область, Красноярский край. И более того, мы ведём работу в направлении организации поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион через Северный морской путь, так как Иртыш обеспечивает нам выход, и очень рассчитываем на запуск нацпроекта развития внутренних водных путей и речного транспорта, - отметил Александр Бурков.