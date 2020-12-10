Бурков предложил создать единую систему измерения загрязнений рек для России и Казахстана

По итогам встречи министры подписали соглашение о сохранении бассейна реки Иртыш.

Состоялась крупная встреча министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова с министром экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзумом Мирзагалиевым. Главы ведомств обсудили множество экологических вопросов, в числе которых и осуществление важного для обеих стран проекта: сохранение бассейнов трансграничных рек. В этой встрече принял участие и губернатор Омской области Александр Бурков.

В рамках встречи глава региона предложил создать единую систему мониторинга загрязнений рек, протекающих через границу двух стран. По словам Буркова, сейчас странам сложно найти общий язык, ведь они оценивают степень загрязнения воды по разным системам: в России этот показатель оценивают исходя из обнаружения 15 основных веществ, а в Казахстане ориентируются на содержание только 6 из них.

Эксперты высоко оценили инициативу губернатора Омской области.

Руководитель Общероссийской общественной организации «Зелёный патруль», член Общественного совета при Росприроднадзоре Андрей Нагибин подчеркнул, что сотрудничество по экологическим вопросам может помочь наладить отношения между странами и в других областях. Поэтому предложение губернатора Омской области является как никогда актуальным.

- Именно через экологию можно постепенно решать и какие-то политические вопросы. За экологической ситуацией необходимо следить всем вместе, учитывая наличие тех же трансграничных рек. Экология – это та площадка, где можно было бы нормально, без субъективностей дружить и находить общий язык. Экология является той структурой, которая могла бы объединить всех. Что касается идеи о создании единой с Казахстаном системы измерения загрязнений рек, то этот вопрос назрел. Если реки проходят несколько субъектов или государств, то нужен единый подход к вопросу их сохранения. Создание единого мониторинга – это верный подход. В результате мы будем понимать ситуацию на протяжении всей реки, а не отдельных ее участков, будем знать, какие предприятия ведут сброс сточных вод, какие есть очистные сооружения. В то же время, имея полное представление о состоянии рек, мы можем прогнозировать ситуацию, предполагать, какое качество воды в реке, и так далее, - отметил Андрей Нагибин.

По итогам встречи оба министра отметили, что предложения главы Омской области будут учтены в дальнейшей работе. Сам Александр Бурков заявил, что Омская область планирует строительство новых очистных сооружений и переход предприятий на оборотную систему водоснабжения. Это поможет снизить сброс вредных веществ в реки. Также по итогам встречи подписана программа российско-казахстанского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Иртыш на 2021–2024гг. в рамках реализации соглашения между РФ и Казахстаном о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.