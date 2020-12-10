242 человека заразились ковидом за сутки в Омской области

Ковид также активно продолжает распространяться по районам области. Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние данные по заболеваемости коронавирусом в Омской области опубликовал минздрав. За прошедшие сутки медики выявили 242 новых случая заболевания коронавирусом в Омской области. Лечиться дома по предположениям врачей смогут 2015 человек. Всего с начала пандемии в Омской области зарегистрировали 25 001 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

По выздоровлению выписали сегодня 154 человек. Всего справиться с ковидом за все время пандемии в регионе смогли уже 16 263 человека.

Продолжают медики фиксировать и летальные случаи. Всего в области и городе от коронавируса и его последствий скончались 713 пациентов, за прошедшие сутки произошло 9 смертей.

Территориальное распространение новых случаев COVID-19 в Омской области: Омск – 157, Азовский район – 17, Калачинский район – 12, Муромцевский район – 9, Называевский, Оконешниковский районы – 6, Омский район – 5, Тарский район – 4, Колосовский, Марьяновский районы – 3, Горьковский, Знаменский, Исилькульский, Любинский, Нововаршавский, Седельниковский районы – 2, Крутинский, Москаленский, Одесский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Тевризский, Усть-Ишимский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день доля свободных коек для пациентов с COVID-19 составляет 24,7%.