В Омске начали вакцинировать медиков от коронавируса

130 медиков получили первую часть вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня в Омске медикам из нескольких медучреждений получили первую прививку от коронавируса вакцины "Спутник V", поступившую в регион накануне.

Поданным омского минздрава 130 медиков из Городской больницы № 1 им. А.Н. Кабанова, БСМП № 1, Городской больницы № 2, Родильного дома № 4, МСЧ № 4 и № 7 сегодня поставили первый компонент отечественной вакцины. Все они осведомлены о запретах и правилах, которые нужно соблюдать до введения второй части прививки. Медики подписали соответствующие соглашения. Как отмечают в минздраве до конца года Омская область получит еще 1000 доз вакцины, которыми будут привиты люди из групп риска.

Массовая вакцинация населения в Омской области пока не ожидается. Пока прививки смогут получить медики, учителя и социальные работники.