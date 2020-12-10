Омичи потеряли упавший беспилотник за 2 миллиона

Беспилотник потерялся после аварийной посадки. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омске в полицию обратился представитель фирмы, занимающейся производством и разработкой беспилотников. В заявлении он рассказал, что в ноябре этого года специалисты компании проводили картографическую съемку на территории Октябрьского округа Омска. Оказалось, что заряда батареи было недостаточно и через короткое время дрон приземлился предположительно в районе дома №9 на Космическом проспекте. Сотрудники компании попытались найти беспилотник, но не смогли. Летательный аппарат имел внушительные габариты, размах крыльев достигал трех метов, поэтому не заметить его было бы довольно трудно.

В пресс-службе полиции уточнили, что по факту пропажи дрона проводится проверка, идут поиски. Также самостоятельный запуск при неумелом использовании может принести вред как технике, так и окружающим людям. В полиции просят всех, кто знает о месте нахождения беспилотника, сообщить по телефонам 79-37-80 или +7 908 115-99-24.