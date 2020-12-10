Райффайзенбанк: в Омске пик покупок в аптеках пришелся на март, а визит к врачу клиенты отложили на вторую половину года

Потребительское поведение омичей при покупках в аптеках и медицинских организациях заметно изменилось в 2020 году, показало исследование Райффайзенбанка. Пик покупок в аптеках пришелся на март вместо типичных весны и лета, а визиты в поликлиники и больницы жители Омска отложили на вторую половину года. В то же время средние чеки в обеих категориях практически не меняются. При этом омские клиенты Райффайзенбанка тратят в категории «Здоровье» меньше, чем клиенты в таких крупных городах, как Красноярск, Челябинск и Казань, но больше, чем в Уфе, Ростове-на-Дону и Воронеже.

Новая сезонность: покупки в аптеках и медицинских организациях

Расходы в аптеках, поликлиниках и больницах практически не менялись с 2018 года. Средний чек в категории «Аптеки» январе-сентябре в 2020 года составил 517 рублей. В 2019 году он составлял 494 рубля, а в 2018-м – 523 рубля. В соседнем Новосибирске в этой категории средний чек несколько выше – 652 рубля в 2020 году.

Расходы в медицинских организациях тоже стабильны: в 2020-м средняя покупка здесь обходилась в 2,2 тыс. рублей, в 2019-м – в 2,3 тыс. рублей, а в 2018-м – в 2,1 тыс. рублей. В среднем по России сумма в этой категории больше: в 2020 и 2019 гг. средняя покупка обходилась в 5 тыс. рублей, а в 2018-м – в 5,3 тыс. рублей.

Однако значительно изменилась сезонность транзакций. В марте 2020 года наблюдался нехарактерный всплеск количества покупок в аптеках, средний чек в этом месяце также вырос. Второй пик роста среднего чека пришелся на июль. В предыдущие годы объем транзакций в аптеках был стабильным на протяжении практически всего года.

Источник: данные Райффайзенбанка в Омске

Источник: данные Райффайзенбанка в Омске

Визит в поликлинику или больницу многие омичи отложили на вторую половину года. Такая же тенденция наблюдалась в целом по России.

Источник: данные Райффайзенбанка в Омске

Количество транзакций в больницах и поликлиниках продолжает расти, хотя темп роста замедляется. В июне 2020 число покупок в медорганизациях выросло на 41%, в июле – на 18%, в августе – лишь на 2%. В аптеках же количество покупок росло неравномерно: в июне оно увеличилось на 4%, в июле – на 17%, а в сентябре – на 6%. При этом средний чек в обеих категориях колеблется то в сторону увеличения, то в сторону снижения.

Источник: данные Райффайзенбанка в Омске

«Здоровье – главная ценность для любого человека. Все мы знаем, как важно своевременно проходить плановые обследования и раннюю диагностику. Однако мы видим, что в 2020 году многие клиенты были вынуждены отложить консультации со специалистами. На этом фоне растет популярность телемедицинских услуг и качество таких сервисов. Такая консультация позволяет снизить риски при неблагоприятной эпидемиологической обстановке, а также ускорить процесс лечения. Так, постоянная консультационная поддержка врача позволяет вовремя корректировать лечение, - считает Роман Карандин, руководитель отдела развития сберегательных, инвестиционных и страховых продуктов Райффайзенбанка. – В 2020 году мы зафиксировали рост спроса на страховые медицинские программы в Москве и центральной России. И здесь есть два вариант покрытия финансовых рисков: страховка от критических заболеваний, которая позволяет своевременно проводить диагностику, и страховка при острых вирусных заболеваниях, которая дает не только выплаты, но и непрерывную консультацию врача. Это простой способ работать с одним из ключевых финансовых рисков, и при этом не нарушать другие планы, столкнувшись с непредвиденными расходами».

Где больше всего тратят на медицину

Больше всего операций в медицинских организациях и аптеках совершают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Краснодара.

Самый сильный прирост числа покупок в аптеках в 2020 году наблюдался в Омске, а в медицинских организациях больше всего стали тратить в Нижнем Новгороде. При этом в Москве оба показатели упали в 2020 году на 5% - то есть относительно 2019 года число покупок в аптеках и медорганизациях снижалось.

Источник: данные Райффайзенбанка в Омске

Источник: данные Райффайзенбанка в Омске

Топ-3 зарубежных городов, в которых клиенты чаще всего покупали товары в аптеках, не изменился с 2018 года – это Минск, Берлин и Анталья. Однако столица Белоруссии в 2020 году впервые вышла на первое место. В этом же городе клиенты чаще всего совершали операции в поликлиниках и больницах. На втором и третьем месте Анталья и Рига.