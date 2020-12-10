В Омске двое суток ищут пропавшего кадета

Если вы знаете, где находится Степан Авдеев, позвоните волонтерам или в полицию.

13-летний учащийся кадетского корпуса Степан Авдеев ушел из дома на улице 50 лет Профсоюзов еще 8 декабря и исчез. В полицию с просьбой помочь в поисках подростка обратилась его бабушка.

Приметы Степана Авдеева: на вид 13-14 лет, рост 165 см, худощавый, волосы русые. Был одет в камуфлированное форменное обмундирование цвета хаки (бушлат, зимняя шапка, брюки, ботинки).

Сейчас полицейские проверяют все места, где может появиться Степан, опрашивают его друзей и знакомых. К поискам, которые идут уже вторые сутки, присоединились волонтеры отряда «Доброспас-Омск».

Если вы знаете, где находится пропавший подросток, просьба позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102 – в мобильного).