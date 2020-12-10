«Еще раз ручки протянет, пеняйте на себя!»: Родители омских школьников устроили войну в чате класса

К конфликты детей подключились взрослые и только усугубили его. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Нешуточные страсти разыгрались в школьном чате одной из омских школ. Родители четвероклашек вместо того, чтобы попытаться разрешить конфликт своих чад, превратили его в настоящую войну. Противники грозят друг другу расправой и полицией, и ни одна из сторон не готова идти на компромисс.

Родителей мальчика Александра просят научить сына общаться с девочками.

– Еще раз ручки протянет, пеняйте на себя! – грозит мама пострадавшей школьницы.

Оппонентка женщины в свою очередь требует, чтобы та научила дочь разговаривать с мальчиками, как подобает – что бы это ни значило.

– Если даже подумаете разговаривать с моим сыном, будете общаться с полицией! – не сдается «группа поддержки» драчуна.

Фото: «Омск ВК»

Переписку слила в сеть, вероятно, одна из ее участниц. Впрочем, большинство комментаторов удивляются, почему взрослые люди не могут разрешить конфликт цивилизованным способом, не привлекая при этом третейских судей в лице подписчиков паблика.

Напомним, не так давно аналогичный конфликт в Волгограде вышел за границы виртуального и закончился трагически. Одного из участников спора в школьном чате убили родственники другого ученика.