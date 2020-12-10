В Омске 19-летний водитель на «семерке» устроил массовое ДТП

На Левом берегу столкнулись сразу четыре машины. Фото: Госавтоинспекция Омской области

Массовая авария случилась сегодня, 10 декабря, утром на Левом берегу. Примерно в 9.20 на улице Волгоградской столкнулись сразу четыре автомобиля.

Все началось с того, что 19-летний водитель на «семерке» не выдержал безопасную дистанцию и въехал в грузовую «газель». От удара легковушку откинуло на встречную полосу, где машина столкнулась с «Фольксвагеном». Последний сместился от удара и задел еще один грузовой фургон.

– В результате ДТП водителя ВАЗа с травмами доставили в больницу, – рассказали в пресс-службе областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.