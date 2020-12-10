Сургутчанка убила омича и 10 дней прятала его тело в чемодане

Женщину приговорили к 8 годам лишения свободы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кровавое убийство произошло в Сургуте еще год назад. Омич отправился туда на заработки и чтобы отдохнуть отправился к местным знакомым. В ночь с 5 на 6 декабря омич остался у местной пары на застолье. Хозяин квартиры заснул, а его сожительница продолжила выпивать с омичем. В какой-то момент он стал приставать к сургутчанке и предлагать непристойности. Женщина возмутилась, так как не собиралась изменять спящему возлюбленному. Она взяла нож и нанесла омичу около 20 ударов в спину и шею.

На утро женщина рассказала о случившемся сожителю, вместе они спрятали тело в чемодан и вынесли на балкон, чтобы позже отвезти его в лес. Через 10 дней женщина поняла, что не сможет незаметно вывезти тело в лес, поэтому пошла в полицию и чистосердечно призналась в содеянном. В пресс-службе следственного комитета по ХМАО – Югре сообщили, что дело уже рассмотрели в суде и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.