Омич получил три штрафа, за катание на тюбинге, привязанным к машине

За катание друзей на тюбинге омич получил несколько штрафов. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске молодого омича наказали за покатушки на тюбинге, привязанном к автомобилю

Омичи решили устроить себе зимние развлечения, привязали тюбинг к автомобилю и решили прокатиться. Это и попало на камеры видеонаблюдения.

В госавтоинспекции рассказали, что жалоба на такое развлечения поступила к ним через официальную группу. Водителя нашли и инспекторам он объяснил, что хотел таким образом развлечь знакомых. Судя по всему, омичи выбрали для катания одну из парковок гипермаркетов, что довольно опасно.

На водителя завели сразу три административных дела по статьям «Перевозка людей вне кабины автомобиля», «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке» и «Управление транспортным средством без полиса ОСАГО». Омичу выписали штраф в 2 200 рублей.