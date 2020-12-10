В Омске на Московке построят дом для переселенцев из аварийного жилья

Улучшить свои жилищные условия смогут сотни жителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В администрации города сообщили о строительстве в микрорайоне Московка нового дома для переселенцев из аварийного жилья. Департамент строительства объявил открытый конкурс на проектирование многоэтажки. Начальная максимальная цена контракта составляет 5 миллионов рублей. Торги начнутся 14 января 2021 года.

- Победитель должен выполнить работы по разработке проектной документации и организации выполнения отдельных видов проектно-изыскательских работ на объекте «Строительство многоквартирных домов в районе ул. 6-я Станционная для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Жилой дом № 1, — рассказал директор департамента строительства администрации Омска Александр Мякинин.

Дом возведут в районе улицы 6-я Станционная. Его построят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Дом рассчитан на 120 квартир, предполагается, что в него заселятся более 300 человек. Все они смогут улучшить свои жилищные условия.