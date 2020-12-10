На пожаре в Омской области погибли два человека

Пожар случился в Неверовке. Фото: Артем КИЛЬКИН

Страшный пожар случился в ночь на 10 декабря в Таврическом районе. В селе Неверовке загорелся один из частных домов.

– Сообщение о происшествии поступило 9 декабря в 03.50, – сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС. – Огонь удалось локализовать за полчаса. Полностью пожар потушили в 06.10.

К сожалению, происшествие не обошлось без жертв. По информации областного СУ СК, после разбора сгоревшего дома под завалами нашли тела владельцев жилья – 65-летнего мужчины и 52-летней женщины.