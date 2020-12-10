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Стало известно, кто возглавит омский дептранспорта вместо умершего Александра Вялкова

Обязанности руководителя временно будет исполнять Вадим Кормилец, отвечающий за безопасность на дорогах
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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И.о. директора омского департамента транспорта стал Вадим Кормилец. Фото: google.com/maps

И.о. директора омского департамента транспорта стал Вадим Кормилец. Фото: google.com/maps

Временным главой омского депатрамента транспорта стал Вадим Кормилец. До этого момента в ведомстве он был замдиректора и отвечал за безопасность на дорогах. Он занял новый пост после внезапной кончины его руководителя Александра Вялкова. Трагическая новость пришла вечером 9 декабря. Смерть Александра Леонидовича на 47-м году жизни стала неожиданностью и потрясением для всех его коллег.

Напомним, Вадим Кормилец уже становился у руля ведомства в апреле 2018 года – после увольнения с поста Александра Мартыненко. Тогда ему пришлось исполнять обязанности директора в кризисный момент – в начале масштабной реформы транспортной системы, которая длилась больше года.

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