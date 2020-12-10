«Авангард» хочет подписать Илью Ковальчука на 25 млн в месяц

Илья Кольчук в течение недели будет ждать предложений о работе из НХЛ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Авангард» собирается подписать контракт с двукратным олимпийским чемпионом Ильей Ковальчуком. Форварду намерены предложить зарплату в 25 млн рублей. Правда, хоккеист начнет рассматривать работу в российской лиге, если в ближайшую неделю ему не поступит предложений из Северной Америки. В России на него кроме омского клуба претендует московский «Спартак».

– Ключевой фактор – ситуация с предложениями российскому ветерану от клубов НХЛ. На данный момент их нет, и если ситуация не изменится в ближайшую неделю, Ковальчук будет рассматривать варианты из КХЛ, – пишет «Спорт-Экспресс». – Его переход в «Спартак», который ранее назывался претендентом на Илью, можно оценить крайне низкой степенью вероятности, а вот в «Авангард» – средней.

Вариант с омским клубом специалисты называют более реалистичным, потому что у Ковальчука сложились хорошие отношения с главным тренером «Авангарда» Бобом Хартли.