Чтобы избежать ответственности хозяйка магазина в Омской области дала взятку полицейскому

Полицейский отказался от взятки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омской области полицейский отказался брать взятку и заявил на сельчанку в полицию. Женщине пришлось заплатить штраф в 2,5 раз больше.

Как рассказали в прокуратуре, 34-летняя владелица магазина из Омского района пыталась предложить проверяющему полицейскому взятку, чтобы избежать административной ответственности. В магазине во время проверки обнаружили немаркированные сигареты и алкоголь, за что женщине грозил штраф. Она решили избежать этого и предложила заплатить лично полицейскому 20 тысяч рублей, но он отказался. А также сообщил о попытке в дежурную часть.

Сейчас дело уже рассмотрели в суде и назначили предпринимательнице штраф в 50 тысяч рублей.