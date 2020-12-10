Омич наворовал техники из вузов на 220 тысяч

Омич незамеченным заходил в вузы и выносил оттуда технику. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске закончилось расследование по делу о кражах из университетов и торговых центрах. Как уточнили в прокуратуре, вор специализировался на оргтехнике.

По информации следствия, 43-летний омич совершил шесть краж из вузов и четыре из магазинов. Он заходил в аудитории и подсобки учебных заведений и забирал ценную технику, которая принадлежала преподавателям и студентам: ноутбуки мобильные телефоны, проекторы, жесткие диски. Кражи происходили в нескольких вузах, среди них оказались ОмГТУ, СибАДИ, ОмГАУ и Омский аграрный центр. Также мужчина воровал технику с выставочных стендов в крупных супермаркетах. Всю технику он сдавал в комиссионку. Следователи подсчитали, что за три месяца с июля по сентябрь 2020 года омич наворовал на 220 тысяч рублей.

Мужчина полностью признал свою вину. Его дело скоро рассмотрят в суде. За преступления ему может грозить до 5 лет лишения свободы.