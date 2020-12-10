Омский тиктокер, ловивший интернет на березе, решил вступить в КПРФ

Блогер решил вступить в партию КПРФ. Фото: www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/

Летом Омск узнал об Алексее Дудоладове, как о популярном тиктокере, который показывает жизнь в обычной русской деревне под Омском. Но действительно известным парень стал после обращения к губернатору из-за плохого качества интернета в деревне и невозможности из-за этого нормально учиться на удаленке. После этого о блогере узнала вся страна.

В сторис блогер поделился с подписчиками планами о вступлении в партию и спросил, какую поддерживают они. Фото: www.instagram.com/omskiy.kolhoznik/Фото:

После встречи с губернатором Омской области Александром Бурковым, Алексей был доволен. Проблему со связью в его родной деревне пообещали решить, но в итоге решили совсем не тем способом, на который блогер рассчитывал. Теперь он снова интригует подписчиков. В сторис Дудоладов опубликовал фотографию заявления о вступлении в партию КПРФ. По словам блогера заниматься политикой он не планирует, но ему близки социалистические идеи. Сейчас его заявление находится на рассмотрении.