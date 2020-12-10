В Омске хотят делать по 10 тысяч тестов в сутки на ковид

Сейчас же делают в два раза меньше. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По итогам визита в Омск полпреда президента по Сибири Сергея Меняйло системе здравоохранения региона рекомендовано увеличить объемы тестирования. Сейчас в Омской области в среднем делают 4500 тестов. Эту цифру необходимо увеличить почти в 2 раза.

- Полпредом поставлена задача нарастить до 10 тысяч, и после январских праздников мы это сделаем. Мы видим, что у нас нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами как в стационарах, так и в амбулаторном звене, – сказал омский губернатор Александр Бурков.

Интересно, что в омском правительстве по нашей информации сейчас рассматривают возможность проведения оперштаба каждый день.