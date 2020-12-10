Появилось видео смертельной аварии в центре Омска, после которой водитель скрылся

Омская полиция разыскивает водителя ВАЗ-21074, который еще 5 декабря сбил двоих пешеходов на пересечении Проспекта Маркса и улицы Маяковского. Они переходили дорогу по зебре, когда в них влетела легковушка. Появилось видео этой аварии, на котором видно, что удар был очень сильный. Пешеход отлетел на несколько десятков метров.

После столкновения водитель скрылся. Двое омичей были доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Один из них находился в коме. Накануне стало известно, что 43-летний сбитый омич скончался не приходя в сознание. Полиция просит откликнуться очевидцев аварии. И если кто-либо знает место нахождения водителя, сообщить об этом.