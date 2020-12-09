В Омске заработала передвижная выставка, посвященная казачеству

Выставка будет работать до 18 декабря. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В Доме Дружбы заработала планшетная передвижная выставка «Казачество на государевой службе». Сегодня, в День Героев Отечества, прошло ее торжественно открытие. Подробности о выставке рассказала директор Дома Дружбы Наталья Степанова.

- Это первая планшетная выставка, мы принимаем её после 20 регионов России. Выставка знакомит с историей казачества, рассказывается абсолютно обо всех войсках и о нашем Сибирском войсковом казачьем обществе. Это очень большой культурный патриотический проект, - добавила она.

Первый заместитель министра региональной безопасности, атаман Сибирского казачьего войска Геннадий Привалов считает, что подобные события популяризуют культуру казачества.

- Принята концепция РФ о развитии казачьей культуры, которая подразумевает, что на территории каждого региона должны быть созданы региональный и муниципальный центры казачьей культуры, - сказал Геннадий Привалов. - В Омской области эта работа проводится. У нас действует 8 муниципальных центров казачьей культуры.