В Омске завершают ремонт бульвара Мартынова

На бульваре в центре Омска завершают замену террасной доски на палубную.

В Омске подходят к концу ремонтные работы на бульваре мартынова. Во время его реконструкции для подиума и дорожек использовались террасные доски, которые не выдержали проверку временем и суровой погодой, поэтому постоянно ломались. Подрядчик ООО "Новые технологии" должен был исправить замечания и устранить недочеты, но не сделал этого даже после обращения в суд. Деньги на ремонт, который выполнила другая организация с нерадивого подрядчика взыщут также в суде, уточнили в пресс-службе мэрии.

Сейчас ремонтом бульвара Мартынова занимается компания ООО "Олимп". Они выиграли тендер и уже завершают работы по укладке гораздо более прочной доски.

- Мы укладываем террасные доски на площади более 1500 квадратных метров, новое покрытие обладает повышенными прочностными характеристиками, выдерживает усиленную нагрузку, палубная доска устойчива к резким сменам температуры и повышенной влажности. После доставки в Омск доски из лиственницы были обработаны и пропитаны, - рассказал директор ООО "Олимп" Игорь Земсков.

Стоимость работ по замене досок составила 4 миллиона 679 тысяч рубле. В администрации также отметили, что этим летом на бульваре отремонтировали перголы и скамейки, а также поменяли плитку.