Омичи отправились в автопробег, посвященный памяти Героев Отечества

Сегодня, в День Героев Отчества, в парке им. 30-летия Победы прошел торжественный митинг, приуроченный к памятной дате. Здесь собрались те, кто лично прошел Великую Отечественную войну, а также ветераны боевых действий. Они возложили гирлянду и красные гвоздики к Вечному огню и дали старт автопробегу, посвященному памяти Героев Отечества.

– Это событие особенно значимо в год Великой Победы. Сегодня мы еще раз вспоминаем подвиг тех, кто воевал в Великую Отечественную, и тех, кто защищал наш мир в локальных военных конфликтах. Об этом важно помнить, потому что тот, кто не знает прошлого, истории нашей страны, тот лишен будущего, – отметил первый заместитель Совета ветеранов вооруженных сил Омска Леонид Алешин.

Вместе с ветеранами в автопробеге приняли участие юнармейцы и волонтерская рота. Молодые люди отметили, что для них участие в сегодняшней патриотической акции – особая честь.

– У меня большой интерес к истории России, поэтому мне приятно и почетно быть здесь, возлагать цветы в память о наших героях. Особенное волнение испытываешь при встрече с ветеранами, ведь их с каждым годом становится меньше, хочется больше общаться с ними, узнавать что-то новое, – рассказал представитель молодежного движения «Юнармия» Артур Антипин.

Маршрут автоколонны пролегал по улицам города, названным в честь земляков-героев. Первой остановкой на пути следования участников стал бульвар Кузьмина, где установлен памятник Герою Советского Союза, танкисту Михаилу Кузьмину. Далее маршрут автоколонны проходит по еще 9-ти улицам Омска, которые носят имена Героев Советского Союза и Героев России, и на которых расположены памятники:

- памятник Олегу Охрименко (ул. Бархатовой, 8);

- мемориал Героя Советского Союза Дмитрия Карбышева (ул. Думская);

- памятник Герою Советского Союза Георгию Жукову (ул. Жукова);

- стела в честь Героя Советского Союза Алексея Романенко (ул. Романенко);

- стела в честь Героя Советского Союза Петра Осьминина (ул. Осьминина);

- памятник партизанке, Герою Советского Союза Елизавете Чайкиной (ул. Лизы Чайкиной);

- мемориальный знак, посвященный героям-панфиловцам (сквер по ул. Панфилова);

- стела воинам-заводчанам, погибшим в боях за Родину (ОПО «Иртыш», ул. Гуртьева).

Завершится патриотический автопробег сегодня в 15:30 у мемориала «Слава Героям» на бульваре Победы.