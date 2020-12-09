После трехдневной работы в Омске полпред позитивно оценил готовность региона к пандемии

В Омске с рабочим визитом побывал полномочный представитель президента по СФО Сергей Меняйло. Фото: Омская Губерния

Подходит к концу рабочий визит полпреда президента по СФО Сергея Меняйло в Омскую область. За три дня интенсивной работы с представителями разных ведомств были приняты несколько важных решений по улучшению работы медицины в условиях распространения коронавируса. Сергей Меняйло отметил, что ситуация в регионе сложная, но далека от критической, поэтому имеющуюся систему оказания медпомощи нужно дорабатывать.

По рекомендации полномочного представителя президента в Омске приняли решение создать амбулаторно-ковидные центры при поликлиниках. Они помогут развести потоки пациентов, которые нуждаются в разных видах помощи. Пока такие центры работают только в тестовом режиме.

Также обсуждалась и проблема с коечным фондом. Меняйло отметил, что не стоит слишком сильно наращивать количество мест для ковидных больных. Гораздо эффективнее будет перераспределять места внутри больниц. Если у пациента есть положительная динамика, его можно отправить на амбулаторное лечение или в другое отделение. 20% коечного фонда должно находиться в запасе и заполняться только в крайнем случае, отметил полпред.

- Мы провели обзвон всего региона по скорой помощи, отложенных вызовов нет. А то, что время реакции от 10 минут до часа, это сегодня уже в принципе хороший показатель, осталось только совершенствовать, - рассказал о ситуации с работой скорой помощи Сергей Меняйло.

Также по итогам работы полпред обратил внимание на слабую информационную вовлеченность глав районов Омской области в ситуацию с коронавирусом. Губернатору Омской области он порекомендовал проводить заседания оперштаба ежедневно, чтобы устранить этот недочет.

Сергей Меняйло дал несколько распоряжений по улучшению качество оказания медицинской помощи в регионе. Фото: tass.ru

- Та система, которая выстроена в Омске, е надо продвигать по всей области, - отметил Сергей Меняйло. - Основная задача органов власти всех уровней – организовать эту работу. Главы муниципалитетов возглавляют районные штабы и не должны вести ее номинально. Врачи у нас работают во всех регионах, они на переднем крае, но им нужно помогать организационно.

Глава региона Александр Бурков согласен с полпредом в том, что упор придется сделать на улучшение работы амбулаторного звена в поликлиниках города и области.

- Нужно будет усиливать работу поликлинического звена. Полпредом рекомендовано в каждой поликлинике разводить потоки, чтобы больные ковидом, гриппом и другими заболеваниями не находились в одной очереди. Самое главное, решить вопросы с ежедневным сопровождением больного. Эта болезнь непредсказуема: через пять дней может быть улучшение, на шестой-десятый день — резкое ухудшение. И здесь главная задача, чтобы наше поликлиническое звено сопровождало больного в ежедневном режиме. Полпред знает и дает практику других регионов: упор надо делать сегодня на амбулаторное звено, - отметил Александр Бурков.

Также по рекомендации полпреда в Омске увеличат количество проводимых тестов с 4 до 6 тысяч в сутки, а после Нового года это количество планируют довести до 10 тысяч тестов в день. Это поможет раньше выявлять заболевание и оперативнее на него реагировать.