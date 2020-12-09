Омичи продолжают конфликтовать с кондукторами из-за масок

В омском автобусе пассажирка отказалась надевать маску. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омске на видео попал конфликт пассажирки автобуса и кондуктора. В период коронавирусных ограничений по распоряжению губернатора в общественном транспорте, общественных местах и на остановках омичи должны носить защитные маски, но они далеко не всегда это делают.

Вот и на кадрах видео, которое один из пассажиров опубликовал в сети, одна из пассажиров не желает надевать маску, а предписание называет листовкой.

- Кончилось тем, что женщина вышла и все, кто ее поддерживал, тоже, - рассказал о завершении конфликта автор видео. Да вызова полиции в этот раз не дошло.

В комментариях омичи в целом не разделяют такой принципиальной позиции пассажирки и считают, что надеть маску на несколько минут не составит большого труда и сохранит нервы всех участников конфликта.