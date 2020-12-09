«Сложная, но не критическая»: Меняйло высказался о ситуации с коронавирусом в Омской области

Полпред президента работает в Омске уже три дня. Фото: tass.ru

В Омске уже третий день работает полпред президента по СФО Сергей Меняйло. Сегодня утром он провел третье совещание оперштаба по борьбе с коронавирусом, на котором обсудили необходимость увеличить количество проводимых тестов. Это должно помочь выявлению болезни на ранней стадии и более эффективному ее лечению. Также упоминали о необходимости иметь актуальную информацию по свободному коечному фонду и необходимости обеспечения резерва лекарственных средств.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Омской области сложная, но не критическая. На сегодняшний день система работы в регионе создана, но нужно повышать ее эффективность. За нашими действиями стоит здоровье граждан, каждый представитель органов власти должен об этом помнить. Поэтому важна скоординированная работа регионального Минздрава, медицинского сообщества, глав районов, волонтеров, - отметил Сергей Меняйло.