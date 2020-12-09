Для омских школьников проходят уроки мужества

Сегодня, 9 декабря, патриотические мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества, пройдут сразу в нескольких учебных заведениях Омска, среди которых гимназия № 146 и средняя школа № 4.

В гимназии № 146 урок мужества пройдет с участием Героя России Андрея Тимошенко. В ходе урока школьникам подробно расскажут про историю праздника, ребята также услышат видеообращение героев-омичей: Героя Советского Союза Николая Кравченко, Героев России Дмитрия Перминова и Андрея Тимошенко.

Также в ходе мероприятия в рамках подведения итогов Года памяти и славы состоится церемония награждения победителя регионального конкурса на лучшую исследовательскую работу о героях-земляках.

Лучшей в конкурсе стала учащаяся 8 класса гимназии № 146 Олеся Гусынина. Совместно со своим руководителем Юлией Кокиной она написала работу: «Невыполнимых задач не бывает» о герое-земляке Николае Кузнецове — легендарном летчике, погибшем незадолго до Победы.

Урок мужества «Равнение на Героев» также пройдет сегодня в 9 классе школы № 4. На уроке речь пойдет о первых героях ордена Святого Георгия, героях времен Великой Отечественной войны, героях-пограничниках, а также героях боевых действий в Афганистане и Чечне. Школьники узнают интересные факты об историческом прошлом нашей страны и людях, совершивших героические поступки.

Во встрече планируется участие сотрудников Пограничного управления ФСБ России, общественной организации «Пограничник Прииртышья», а также вдовы Героя Советского Союза Николая Лукашова — Людмилы Лукашовой.

Подобные уроки мужества проходят сегодня в школах муниципальных районов Омской области.