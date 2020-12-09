Омичей стали чаще обманывать при покупке билетов в Санкт-Петербург

Омичи лишились денег, пытаясь купить билеты на самолет через интернет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске сразу несколько человек стали жертвами онлайн-мошенников. Все они пытались прибрести авиабилеты, где фигурировал Санкт-Петербург.

В пресс-службе полиции рассказали, что с заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя омичка. она собиралась навестить дочь, проживающую в Питере и заказала билеты онлайн на сайте. Ей обещали выслать электронную версию в течение недели, но женщина ничего не получила. Связавшись с представителями авиакомпании напрямую, омичка выяснила, что по их данным такого заказа вообще нет.

Вторым пострадавшим стал 28-летний омич, который планировал возвращаться из северной столицы в Омск и заказал билет на непроверенном сайте. После введения данных карты, мужчине пришло уведомление о списании не только оплаты за билеты, но и всех средств, оставшихся на карте.

По данным полиции мужчина лишился 57 тысяч, а женщина заплатила мошенникам 17 тысяч. Сейчас проводится расследование, полицейские выясняют, куда ушли деньги и являются ли сайты, где потерпевшие купили билеты, клонами добросовестных ресурсов.