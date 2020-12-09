В Омской области планируется газифицировать 11,9 тысяч домовладений и 100 котельных и предприятий

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 13,515 млрд руб. – это в 4,5 раза больше, чем в 2016–2020 годах.

Согласно документу, компания построит более 250 км газопроводов-отводов и семь газораспределительных станций (ГРС) – «Большереченская», «Валуевская», ГРС-29 в г. Омске, «Называевск», «Ингалы», «Налимовская» и «Тарская». От них и уже действующих ГРС будет проложено около 360 км межпоселковых газопроводов.

В результате будут созданы условия для газификации 45 населенных пунктов в Большереченском, Кормиловском, Москаленском, Называевском, Одесском, Оконешниковском, Омском, Тюкалинском и Шербакульском районах. Большереченский район к сетевому газу будет подключен впервые.

От ГРС-29 и «Тарская» будут построены два газопровода-связки к существующим сетям г. Омска и Тарского района. Первый обеспечит возможность для увеличения поставок газа действующим и подключения новых потребителей в г. Омске и южной части региона – Азовском, Омском, Полтавском и Шербакульском районах. Второй создаст основу для дальнейшего развития газоснабжения северных районов – Знаменского, Тарского и Тевризского.

Правительство области обеспечит строительство 569 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 11,9 тыс. домовладений, 100 котельных и предприятий.

«Газпром» и Омская область ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 34,5%, в том числе городов – 34,7%, сельской местности – 34,3%.