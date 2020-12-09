За ночь с омских дорог вывезли почти 4 тысячи кубометров снега

В Омске дорожники продолжают бороться с последствиями продолжительного снегопада. Фото: пресс-служба администрации Омска

Вчера в Омск пришли долгожданные осадки. Продолжительный снегопад начался утром, а закончился уже ближе к вечеру. Дорожные рабочие приступили к борьбе с его последствиями еще вчера, а сегодня ночью вывезли с центральных магистралей города, парков, скверов и остановок 3,8 кубометров снега.

- Для обработки проезжей части дорог, мостов и путепроводов в течение минувших суток было израсходовано более 1 тысячи тонн противогололедных материалов. В полном объеме проведено механизированное прометание автомагистралей. Работы по вывозу снега выполнялись преимущественно в ночное время для того, чтобы не затруднять движение автомобильного транспорта и не создавать заторов, - отметил главный инженер бюджетного учреждения города Омска "Управление дорожного хозяйства и благоустройства" Антон Глебов.

Ночью на дорогах города по данным мэрии трудились 1 100 рабочих и более 450 единиц техники. Работы по уборке снега с второстепенных дорог проводятся и сегодня.