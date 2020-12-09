В Омске поймали наркодилера, закупавшегося через интернет

На продавца наркотиков завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Омске полиция задержала еще одного наркодилера, который купил партию героина через интернет, но полностью продать не успел.

Как рассказали в пресс-службе полиции, 33-летний омич уже не первый раз покупал крупные партии наркотиков через интернет-магазин и сам фасовал их на дозы, которые потом раскладывал по тайникам-закладкам. Связь с клиентами он, как и многие другие, поддерживал через мессенджеры, а оплату принимал на банковскую карту. При обыске в квартире омича нашли 49 свертков с героином общим весом более 13 граммов. Задержанный признался, что планировал продать их на территории Омска.

На мужчину завели уголовное дело по статье за "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.