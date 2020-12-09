В Омской области два сельчанина избили и ограбили ветерана ВОВ

Дело уже рассмотрели в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области весной этого года произошел пугающий инцидент. Двое сельчан в состоянии алкогольного опьянения вломились в дом ветерана, избили его и забрали последние накопления.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, преступление произошло 9 апреля 2020 года. Тогда ночью 34-летний и 31-летний жители деревни Усовка в Марьяновском районе Омской области пьяными залезли в дом ветерана Великой отечественной войны и стали угрожать хозяину дома, сопровождая все это нанесением ударов. Опасаясь за свою жизнь 89-летний мужчина отдал злоумышленникам все накопления, что у него были, 13 тысяч рублей. Получив деньги, сельчане ушли и потратили их на собственные нужды.

Суд рассмотрел дело и назначил наказание для сельчан в виде 8 и 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. А также еще год ограничения свободы после освобождения.