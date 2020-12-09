В Омской области сельчанка избила дочь, когда она решила рассказать полиции о постоянных пьянках

В одном из сел Таврического района Омской области мать и отчим жестоко избили подростка за то, что она собиралась сообщить в полицию о постоянных пьянках родителей.

По предварительной информации прокуратуры, 15-летняя девочка в один из вечеров, когда ее мать и отчим снова распивали спиртное не выдержала и сказала, что заявит на них в полицию. Тогда родители жестоко избили девочку. По информации прокуратуру, могли иметь место и насильственные действия со стороны отчима. Сейчас подросток находится в Таврической ЦРБ для проведения обследования.

- По фактам причинения телесных повреждений правоохранительными органами проводится доследственная проверка, а также проверяется информация о возможных действиях сексуального характера со стороны отчима. Проведение доследственной проверки находится на контроле прокуратуры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.