Назван максимальные размер штрафа омским кафе за проведение корпоратива

Банкеты и застолья в ресторанах с шоу-программой и Дедом Морозом пока запрещены. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Накануне оперштаб запретил устраивать омским кафе и ресторанам у себя банкеты и корпоративы в новогоднюю ночь. Работа заведений общепита разрешена лишь до полуночи. Дальше они могут лишь оказывать услуги по доставке еды на вынос.

Недавно власти все же дали добро на то, чтобы в ресторанах работали вокалисты и создавали праздничное настроение. Но застолья и корпоративы с активными конкурсами и играми с вовлечением большого числа людей запрещены. Власти пообещали в праздники жестко следить за соблюдением этого антиковидного правила.

Обещают нещадно штрафовать. Суммы будут огромными. Как рассказали в министерстве региональной безопасности Омской области, за нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа от 10 тыс. рублей до 1 млн рублей. Имеют право власти и приостановить деятельность ресторана или кафе на срок до трех месяцев.