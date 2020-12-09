Компот с червями, каша с жуками: Омич пожаловался на питание в детской больнице

Минздрав пообещал провести с поварами разъяснительную беседу. Фото: vk.com

На отвратительное питание в одной из детских больниц пожаловался житель Омск. По его словам, в детском неврологическом отделении Горбольницы №3 готовят ужасные блюда. Свою жалобу омич адресовал напрямую министру здравоохранения.

В этой больнице уже несколько недель лежит внук недовольного сибиряка. Есть у дедушки маленького пациента претензии и к качеству медицинской помощи.

- Раньше внук хоть по палате мог ходить, а сейчас только лежит, почти не ест. Пришлось звонить на горячую линию Минздрава 6 декабря – пообещали разобраться. Причиной звонка стало отвратительное лечение и питание. Как можно поить компотом и кормить кашей с червяками и жучками? - возмущается в соцсетях омич.

В региональном минздраве на недовольство жителя уже отреагировали. Там заявили: с поварами разберутся. Но у матери мальчика претензий к качеству лечения нет.

- Мама ребенка находится с ним в стационаре, идет подбор лечения по основному заболеванию. Женщина претензий к врачам и медперсоналу не имеет. Что касается компота, то с персоналом кухни проведена беседа о необходимости более тщательно готовить сухофрукты к приготовлению напитка, - ответили в ведомстве.