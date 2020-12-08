В Омской области снова закрывают школы на карантин из-за коронавируса

Омских школьников снова посадили на карантин из-за коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После долгих осенних каникул, когда омские школьники вернулись к учебному процессу, в регионе не было ни одного учебного заведения закрытого на карантин по коронавирусу. Дети продолжали обучение в очном формате.

Но сегодня стало известно, что по данным на 7 декабря сразу три школы в Омской области полностью закрыли на карантин по коронавирусу. Это Солнцевская и Маргенауская школы Исилькульского района, а также Петропавловская школа-интернат, сообщили в пресс-службе минобразования. Также в ведомстве уточнили, что отдельные классы закрыты на карантин по ковиду в 9 школах области и 7 школах города.