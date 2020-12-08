Омичка пытается получить компенсацию от ТСЖ за сложный перелом после падения на пандусе

ТСЖ обвиняют в плохой уборке снега с территории. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Омичке почти год пришлось лечиться после неудачного падения на инвалидной коляске с пандуса перед многоквартирным домом.

Женщина обратилась в прокуратуру с жалобой на ТСЖ "Улица Малая Ивановская, д. 53". Она заявила, что 3 января, спускаясь по пандусу на инвалидной коляске из-за образования наледи упала и получила сложный перелом бедренной кости со смещением отломков. Эта травма серьезно усугубила здоровье омички и привела к долгому лечению.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что в исковом заявлении попросили для женщины компенсацию морального вреда, возмещение затрат на лечение и утраченного заработка. Всего в пользу омички просят выплатить 459 тысяч. Сейчас иск находится на рассмотрении в суде.