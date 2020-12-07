Райффайзенбанк и БИФИТ Касса предложили предпринимателям маркетплейс с возможностью приема платежей через СБП

Разработчик кассового софта и сервисов для бизнеса БИФИТ Касса и Райффайзенбанк реализовали прием платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) в сервисе «Витрина». Сервис позволяет предпринимателям в один «клик» запустить интернет-витрину товаров и начать принимать заказы.

Оплата по QR-коду удобна как для владельцев бизнеса, так и для покупателей. Предприниматели смогут снизить издержки на онлайн-платежи благодаря фиксированной низкой комиссии (0,4 % или 0,7 %). Никаких интеграций и настроек предпринимателю не потребуется. Адаптивная форма оплаты и автоматическая генерация QR-кода уже встроены в витрину. Покупателям не придется вводить данные банковской карты. Для оплаты достаточно нажать на QR-код (при оплате со смартфона) или отсканировать его камерой мобильного устройства. Дальнейшая оплата будет происходить через мобильное приложение банка, которое поддерживает оплату через СБП.

«Использование СБП для оплаты в интернете удобно всем участникам. Покупатель может оплатить покупку быстрее, чем банковской картой или онлайн-кошельком. Продавец значительно экономит на комиссии, при этом деньги поступают на расчетный счет за 15 секунд после оплаты. Поэтому мы не могли проигнорировать СБП в своем новом сервисе. В качестве партнера мы выбрали Райффайзенбанк, поскольку ранее у нас уже был положительный опыт работы с банком. Всего за несколько недель наши пользователи получили возможность принимать платежи», - сказал Сергей Кичагин, генеральный директор БИФИТ Касса.

«Мы рады плодотворному сотрудничеству с БИФИТ Касса. Недавно мы реализовали прием платежей через СБП для предпринимателей и компаний малого бизнеса, которые пользуются программными решениями БИФИТ, а сейчас решили сделать интеграцию с сервисом «Витрина». Прием платежей через СБП имеет множество преимуществ, а именно удобство, скорость и безопасность. Мы считаем, что будущее платежного рынка за СБП, поэтому Райффайзенбанк как один из самых активных участников помогает бизнесу развивать это направление», - добавил Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов отдела цифровых и наличных платежей Райффайзенбанка.